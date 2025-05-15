Demir cevheri 5 haftanın en yükseğinde

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.02'de %0,48 artışla 731,5 yuan/ton (101,40 dolar) oldu. Günün erken saatlerinde kontrat 738,5 yuan/ton ile 7 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Haziran ayı demir cevheri ise %0,77 düşüşle 101,05 dolar/ton oldu.

Analistler, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan sıcak metal üretiminin, mamul mal ihracatının 90 günlük ateşkes dönemi boyunca güçlü ivmeyi sürdürebilmesi nedeniyle yüksek bir seviyede seyredebileceğini belirtti.

ABD ve Çin, küresel ekonomiyi sekteye uğratan ve finansal piyasaları geren ticaret savaşını sona erdirme çabalarının bir parçası olarak Pazartesi günü 90 gün boyunca gümrük vergilerini azaltma konusunda anlaştı.

Bir işlemci ve iki analiste göre, çelik üreticilerinin, zorunlu bir üretim kesintisi uygulanmadığı sürece, hala yüksek karlar elde edebilecekken, üretimi gönüllü olarak azaltmaları pek olası değil.

Pekin, Mart ayında devasa çelik endüstrisini üretim kesintileri yoluyla yeniden yapılandırmayı planladığını açıkladı.

Ancak, demir cevheri kontratının kazançları hayal kırıklığı yaratan kredi verilerinin açıklanmasının ardından artan temkinlilikle sınırlandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1,25 ve %0,96 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kazandı. İnşaat demiri ve paslanmaz çelik %0,23, sıcak haddelenmiş rulo %0,15 yükselirken, filmaşin %0,81 düştü.