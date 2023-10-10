Demir cevheri 6 haftanın dibinde

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de yaklaşan çelik üretimi kesintilerine ilişkin endişeler ve ülkenin zor durumdaki emlak sektörüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,7 düşüşle 819 yuan/tondan (112,40 dolar) tamamladı ve seans başında 30 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 812,50 yuan/tonu gördü.

Singapur Borsası'nda Kasım kontratı, %2,6 kadar düşerek 109,45 dolar/ton ile 30 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, Çin'de inşaat faaliyetlerindeki genel zayıflığın ortasında hissiyatın kötü kalmayı sürdürdüğünü belirterek olumsuz karların kış aylarında çelik üretiminin kısılması ihtimalini de artırdığına dikkat çekti.

Dalian'da koklaşabilir kömür %6 oranında değer kaybederken, kok kömürü %5,8 oranında düştü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %0,9, paslanmaz çelik %0,3 düşerken filmaşin %3,8 arttı.