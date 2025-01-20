Demir cevheri arz endişelerinin azalmasıyla yatay

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabit kalarak sabah işlemlerini 799,5 yuan/tondan (109,29 dolar) tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Şubat ayı demir cevheri, %0,44 düşüşle 103,4 dolar/tona geriledi.

Pilbara Liman İdaresi, dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi olan Avustralya'nın Port Hedland limanının, Sean kasırgasının limandan uzaklaşmasının ardından faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı. Liman, kasırga tehdidi nedeniyle Cumartesi gecesi kapatılmıştı.

Analistler, çelik stoklarının düşük olduğunu ve hammadde ikmal talebinin de benzer şekilde düşük olduğunu belirterek gayrimenkul sektöründeki çelik talebindeki düşüşün daralmasının beklendiğini kaydetti.

Bu arada, analistler, geçen hafta gümrük verilerinin, Çin'in son teşvik önlemlerinin beklentileri artırmasıyla demir cevheri ithalatının 100 milyon tonda kaldığını gösterdiğini söyledi.

Çin ekonomisi, teşvik önlemleri sayesinde 2024 yılını yıllık %5 büyüme ile kapatarak hükümet hedeflerini tutturdu ve piyasa tahminlerini aştı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,69 ve %2,65 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,21 ve sıcak haddelenmiş rulo %0,3 değer kazanırken, filmaşin ve paslanmaz çelik sırasıyla %1,67 ve %1,85 değer kaybetti.