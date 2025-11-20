Demir cevheri arz fazlası endişeleriyle zirveden geriledi
Demir cevheri vadeli işlemleri, küresel piyasalarda artan arz fazlası endişeleri ve Çin'in çelik sektöründen beklenen talep düşüşüyle iki haftanın zirvesinden geriledi. Bu düşüş, kömür ve kok gibi diğer hammadde fiyatlarının yanı sıra çeşitli çelik ürünlerinin de değer kaybetmesine neden oldu.
Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri TSİ 05:56 itibarıyla %0,95 düşüşle 783,5 yuan/ton seviyesine geriledi. Singapur Borsası'nda ise Aralık ayı demir cevheri kontratı TSİ 05:46 itibarıyla %0,77 düşüşle 103.55 dolar/tondan işlem gördü.
Çin'in Kasım ayında 100 milyon tonu aşan demir cevheri ithalatı gerçekleştirmesi ve sıcak metal üretiminde beklenen düşüş, hammadde fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Ülke, Kasım ayında gösterge faiz oranlarını altıncı ay üst üste değiştirmezken, koklaşma kömürü fiyatları %3,91, kok fiyatları ise %1,37 düştü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise inşaat demiri %1,27, sıcak haddelenmiş rulo %0,85, tel çubuk %0,42 ve paslanmaz çelik %0,41 oranında değer kaybetti.