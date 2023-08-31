Demir cevheri beş haftanın zirvesinde

Demir cevheri vadeli işlemleri, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve Çin'deki son teşvik önlemlerinin desteğiyle bugün beş haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Singapur Borsası'nda gösterge demir cevheri %1,37 artışla 116 dolar ile 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri, TSİ 05.15'te %3,11 artışla 845,5 yuan/ton ile 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, makroekonomik teşviklerdeki son dalgalanmanın hissiyatı büyük ölçüde artırdığını ve sanayi zincirindeki düşük stoklara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Analistlere göre çelik tüketimi daha da artarsa çelik üreticilerinin demir cevheri talebi devam edecek.

Çin'de Ağustos ayında PMI bir önceki yılki 49,3'ten 49,7'ye yükseldi ve daralmayı genişlemeden ayıran 50 puanlık seviyenin altında kaldı. Okuma 49,4'lük tahminin üzerinde gerçekleşti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,22 artışla 3.738 yuan'a yükseldi, sıcak haddelenmiş rulo %1,89, filmaşin %0,23 ve paslanmaz çelik %0,26 arttı.