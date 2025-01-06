Demir cevheri bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %1,37 düşüşle 758,0 yuan/ton (103,43 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Şubat ayı demir cevheri, TSİ 06.50'de %1,19 düşüşle 97,65 dolar/tona geriledi.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, “Çin Yeni Yılı tatilinin başlamasına sadece dört hafta kala, tatil öncesi demir cevheri stoklanması bu ay hammadde fiyatlarına bir miktar destek sağlayacaktır” dedi.

Ancak cevher fiyatlarının, fabrikalardaki sıcak metal üretimindeki mevsimsel düşüşün cevher ikmalini yavaşlatması nedeniyle aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Çin'in hizmet faaliyetleri Aralık ayında iç talepteki artışın etkisiyle son yedi ayın en hızlı artışını gösterdi, ancak yurt dışından alınan siparişler ekonomiye yönelik artan ticari riskleri yansıtacak şekilde geriledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,22 ve %1,71 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,6, sıcak haddelenmiş rulo %0,9 ve filmaşin %0,03 düşerken, paslanmaz çelik %0,1 değer kazandı.