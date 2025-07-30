Demir cevheri, Çin-ABD ticaret görüşmeleriyle yükselişte

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.11'de %0,69 artışla 798 yuan/ton (111,23 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri, %0,16 artışla 102,9 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

ABD ve Çin yetkilileri, küresel büyümeyi tehdit eden dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ticaret savaşını yatıştırmayı amaçlayan Stockholm'de iki gün süren yapıcı görüşmelerin ardından dün 90 günlük gümrük vergisi ateşkesinin uzatılması konusunda anlaştılar.

ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın 12 Ağustos'ta sona erecek ticaret ateşkesini uzatıp uzatmayacağına karar vereceğini söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın uzatmayı reddedeceği beklentisini bastırdı.

Piyasa duyarlılığını artıran IMF, Çin'in bu yılki ekonomik büyüme tahminini %4,0'dan %4,8'e yükseltti.

Analistler, demir cevheri piyasasının son zamanlarda makroekonomik duyarlılıktan daha fazla etkilendiğini belirtti.

Demir cevheri fiyatlarındaki artışlar, Pekin'in Temmuz ayı sonuna kadar Politbüro toplantısında daha fazla teşvik önlemi açıklamayabileceği endişeleriyle sınırlı kaldı.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %5,66 ve %5,3 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri, artan hammadde maliyetleriyle değer kazandı.

İnşaat demiri %1,48, sıcak haddelenmiş rulo %2,11, filmaşin %1,62 ve paslanmaz çelik %0,58 yükseldi.