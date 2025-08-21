Demir cevheri, Çin talebi endişeleri azalırken toparlandı

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri %0,98 artışla ton başına 772,5 yuan seviyesine yükselirken, Singapur Borsası'nda ise demir cevheri %0,55 primle ton başına 101,3 dolardan işlem gördü.

Emtia, Tangshan'daki üretim kısıtlamaları nedeniyle önceki altı işlem gününde düşüş yaşamıştı. Ancak, Tangshan'daki bu kısıtlamaların beklenenden daha kısa süreli olması, piyasa üzerindeki olumsuz etkisini sınırladı ve sıcak metal üretiminin sabit kalacağı beklentisi demir cevheri fiyatlarını destekledi.

Öte yandan, ham çelik üretimi yıllık bazda %3,3 düşüş gösterirken, koklaşabilir kömür fiyatları %1,5, kok fiyatları ise %0,95 oranında geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de hafif düşüşler kaydetti.