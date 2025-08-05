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Demir cevheri Çin talebiyle kazancını sürdürdü

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugün artarak üst üste üçüncü seansta da yükseldi. Bu yükseliş, Çin'deki dirençli yakın vadeli talebin desteğiyle gerçekleşti. Ancak Pekin'deki önemli etkinlik öncesinde çelik üretiminin kontrol altına alınabileceğine dair beklentiler kazanımları sınırladı.

Haber Merkezi
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Demir cevheri Çin talebiyle kazancını sürdürdü
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül demir cevheri kontratı, TSİ 05.00'te %0,38 artışla 792 yuan/ton (110,33 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Eylül ayına ait demir cevheri endeksi %0,3 artışla 101,5 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, güçlü talep ortamında demir cevherinin temellerinin sağlıklı kaldığını ve bu durumun çelik üretiminin temel bileşeni olan demir cevherinin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Analistler ayrıca demir cevheri fiyatlarının altında yatan sebebin "Çin'in çelik endüstrisindeki aşırı kapasite sorunlarını çözme çabalarının nihayetinde talebi artıracağı umudu" olduğunu belirtti.

3 Eylül'de Pekin'de yapılacak olan İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anma töreninde çelik üretiminin kısıtlanması ihtimali nedeniyle fiyat artışları sınırlı kaldı.

Çinli çelik üreticileri, özellikle kuzey bölgesindekiler, Pekin'deki hava kalitesini sağlamak için genellikle büyük etkinlikler öncesinde üretimi kısıtlıyor.

Bu durum demir cevheri de dahil olmak üzere hammaddelere olan iştahı azaltabilir ve fiyatları baskılayabilir.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %2,31 ve %0,47 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik endeksleri yükseldi. İnşaat demiri %0,13, sıcak haddelenmiş rulo %0,83, filmaşin %0,97 ve paslanmaz çelik %0,82 değer kazandı.

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