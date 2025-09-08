Demir cevheri, Çin talebiyle yükseldi

  1. Ekonomim
Demir cevheri vadeli işlemleri, küresel sevkiyatlardaki düşüş ve Çin'in güçlü çelik ihracatının etkisiyle üst üste beşinci işlem gününde yükselişini sürdürdü. Bu durum, arz endişeleri ve artan talep beklentileriyle piyasada pozitif bir hava yarattı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri sözleşmesi %0,64 artışla ton başına 792 yuana ulaşırken, Singapur Emtia Borsası'ndaki gösterge demir cevheri %0,53 değer kazanarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan ton başına 105,4 dolara çıktı. Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatları, liman bakımı nedeniyle 5 milyon ton azalırken, 9 Eylül sonrası normalleşme bekleniyor. Çin'in güçlü çelik ihracatı, iç piyasadaki zayıf talebi dengeleyerek çelik üreticilerinin karlılığına katkıda bulundu.

Ayrıca, koklaşabilir kömür ve kok fiyatları da sırasıyla %1,42 ve %0,22 artış gösterdi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de çeşitli ürünlerde yükseliş kaydederken, Citi Research yılın son çeyreğinde çelik sektöründe önemli bir arz kesintisi öngörüsüyle piyasayı desteklemeye devam etti.

