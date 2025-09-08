Demir cevheri, Çin talebiyle yükseldi

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri sözleşmesi %0,64 artışla ton başına 792 yuana ulaşırken, Singapur Emtia Borsası'ndaki gösterge demir cevheri %0,53 değer kazanarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan ton başına 105,4 dolara çıktı. Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatları, liman bakımı nedeniyle 5 milyon ton azalırken, 9 Eylül sonrası normalleşme bekleniyor. Çin'in güçlü çelik ihracatı, iç piyasadaki zayıf talebi dengeleyerek çelik üreticilerinin karlılığına katkıda bulundu.

Ayrıca, koklaşabilir kömür ve kok fiyatları da sırasıyla %1,42 ve %0,22 artış gösterdi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de çeşitli ürünlerde yükseliş kaydederken, Citi Research yılın son çeyreğinde çelik sektöründe önemli bir arz kesintisi öngörüsüyle piyasayı desteklemeye devam etti.