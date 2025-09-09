Demir cevheri, Çin talebiyle yükseldi

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Ocak demir cevheri kontratı %2,03 artışla 805 yuan (112,98 $) seviyesinden kapanırken, gün içinde 814 yuan ile 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'nda benchmark Ekim demir cevheri kontratı ise %1,64 primle 107,15 dolardan işlem gördü ve gün içinde 107,65 dolara kadar yükselerek 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatlardaki bu artışta, yıllık 120 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan ve ilk sevkiyatın Kasım ayında yapılması beklenen dev Simandou demir cevheri projesinden kaynaklanan arz endişeleri önemli rol oynadı. Gine hükümetinin cevheri yerel olarak işleme niyetinin, ihraç edilecek cevher miktarını azaltabileceği ve böylece fiyatları destekleyebileceği belirtiliyor.

Çin'deki talep cephesinde ise, Pekin'deki askeri geçit töreni nedeniyle üretimi kısıtlayan çelik fabrikalarının 4 Eylül'den itibaren kademeli olarak üretime yeniden başlamasıyla hammadde stoklama ihtiyaçlarının artması bekleniyor.

Analistler, bu hafta sıcak metal üretiminin nispeten yüksek bir seviyeye çıkmasını ve cevher talebini desteklemesini öngörüyor. Ancak, azalan marjlar ve biriken çelik stoklarının fabrikaların alım iştahını baskılayabileceği ve fiyatlardaki yükselişi sınırlayabileceği de ifade ediliyor.