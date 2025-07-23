Demir cevheri, Çin'deki gayrimenkul zayıflığı nedeniyle geriledi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.11'de %0,49 düşüşle 813 yuan/ton (113,49 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Ağustos ayı demir cevheri, %0,61 düşüşle 104,7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Çin'in ödenmemiş gayrimenkul kredileri, sektörü istikrara kavuşturmayı amaçlayan bir dizi gayrimenkul önleminin ardından Haziran ayında iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Devam eden politika desteğine rağmen, gayrimenkul sektöründeki gerileme ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yılın ilk yarısında gayrimenkul yatırımları gerilerken, Haziran ayında yeni konut fiyatları son sekiz ayın en sert aylık düşüşünü kaydetti.

Analistler, Tibet'te 170 milyar dolarlık bir hidroelektrik santralinin duyurulmasının, zor durumdaki beton ve çelik sektörlerine büyük bir destek sağlayabileceğini söyledi.

Bu arada, Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal edilen paslanmaz çelik saclara yönelik bir anti-damping soruşturması başlattı. Veriler, bu ithalatların Japonya'da Çin'e göre %20-50 daha düşük fiyatlara satıldığını gösteriyor.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %9,24 ve %2,22 arttı.

Kok kömürü fiyatları, hidroelektrik projesinden gelen yüksek talebin yanı sıra, arz kesintilerine yol açabilecek olası hükümet denetimlerine dair söylentiler nedeniyle yüksek seyretti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri çoğunlukla değer kaybetti. Sıcak haddelenmiş rulo %0,15, filmaşin %2,48, paslanmaz çelik %0,04 artarken, inşaat demiri yatay seyretti.