Demir cevheri Çin'in teşvik beklentileriyle yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.30'da %0,19 artışla 778,5 yuan/tona (108,39 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri referans fiyatı %0,44 artışla 102,35 dolar/tona yükseldi.

Demir cevheri talebi, 3 Eylül'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için düzenlenecek askeri geçit töreninde hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çin'in kuzeyinde zorunlu üretim kısıtlamaları uygulanmadan önce çelik üreticilerinin stoklarını yenileme dalgası ile desteklendi.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, cevher talebinin bir göstergesi olan ortalama günlük sıcak metal üretimi, 14 Ağustos itibarıyla haftalık bazda %0,1 artışla 2,41 milyon tona yükseldi.

Çin merkez bankasının Cuma günü, emlak piyasasındaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle para politikası çerçevesini daha da iyileştirme ve ılımlı gevşek bir politika uygulama ve ince ayar yapma sözü vermesiyle, daha fazla teşvik beklentileri yeniden canlandı.

Bu güç, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki haftalarda ek çelik vergileri açıklayacağını söylemesine rağmen devam etti.

Analistler, “Çin'in çelik endüstrisinin ABD ile devam eden ticaret gerilimine nispeten bağışık olmasını ve Avrupa ve Asya gibi diğer pazarlara yapılan ticaretin bu boşluğu doldurmasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Kok kömürü ve kok ise sırasıyla %0,37 ve %0,03 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda inşaat demiri %0,19, filmaşin %0,03 geriledi, sıcak haddelenmiş rulo %0,12 ve paslanmaz çelik %0,08 yükseldi.