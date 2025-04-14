Demir cevheri dar aralıkta işlem gördü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini 704 yuan/ton (96,34 dolar) seviyesinde yatay tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 07.33'te 97,15 dolar/tonda sabit kaldı.

Analistler, Çin hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden korunmak için daha fazla teşvik uygulamasını bekliyor, ancak beklenenden daha iyi gelen kredi verileri bu umutları kontrol altında tuttu.

Kredi verilerine atıfta bulunan Çinli bir analist, “Veriler ne kadar iyi olursa, daha fazla teşvik önlemi açıklamak için o kadar az aciliyet olacaktır” dedi.

DCE'de koklaşabilir kömür %0,11 düştü ve kok kömürü yatay seyretti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de dar bir aralıkta hareket etti. İnşaat demiri %0,03 ile yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo %0,31, paslanmaz çelik %0,7 yükseldi, filmaşin ise %0,06 düştü.