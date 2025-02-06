Demir cevheri, dolardaki düşüşle toparlandı

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, dünü düşüşle kapattıktan sonra bugün TSİ 05.11'de %1,12 artışla 815 yuan/tona (111,92 dolar) yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Mart ayı demir cevheri %1,74 artışla 105,6 dolar/tona çıktı.

Analistler, Avustralya'nın kasırga mevsiminde olduğunu ve sevkiyatlarda aksama riski bulunduğunu belirtti.

Rio Tinto Salı günü yaptığı açıklamada, iki tropik kasırganın geçen ayki kasırgadan zarar gören altyapıyı onarma çabalarını zorlaştırması nedeniyle iki Batı Avustralya limanından demir cevheri gemilerini boşaltmaya başladığını bildirdi.

Bir analist, Rio'nun liman sorunlarının demir cevheri fiyatlarına risk primi ekleyebileceğini kaydetti.

Ayrıca, yen karşısında sekiz haftanın en düşük seviyesine gerileyen ve sterlin karşısında bir ayın en düşük seviyesine yakın seyreden zayıf ABD doları fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Çin dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara getirdiği %10'luk yeni gümrük vergisi ve “önemsiz şeylerin” muafiyetini iptal etmesine karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.

Bu arada Çin dışişleri bakanlığı iki ülke arasında diyalog çağrısında bulundu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1,44 ve %0,87 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri ve filmaşin %0,4, sıcak haddelenmiş rulo %0,5 ve paslanmaz çelik %0,6 arttı.