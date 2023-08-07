Demir cevheri düşüşe geçti
Demir cevheri Çin'de destekleyici politikalara dair sabırsızlığın artması ve çelik talebine dair endişelerle geriledi.
Demir cevheri vadeli fiyatları Çin'de hâlâ destekleyici politikalara dair detaylı açıklamaya yapılmazken uzun vadeli çelik talebine dair endişelerin de sürmesiyle geriledi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %2 gerileyerek metrik ton başına 716.5 yuandan (99.64 dolar) kapandı.
Singapur emtia borsasında işlem gören Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %1.6 düşüşle metrik ton başına 100 dolara geriledi.
Çin'in Zhengzhou kenti Cuma günü gayrimenkul sektörüne yönelik destek açıklamıştı.
ANZ analist notunda, Çin gayrimenkul sektörüne yönelik açıklanan desteklerin demir cevheri piyasasında iyimserliği artırmada başarısız olduğu belirtildi.
Çelik talebinin düşeceği yönünde tahminler de yatırımcı iştahının azalmasına neden oldu.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %1, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %1.5 geriledi.
Paslanmaz çelik ise %1.2 geriledi.
Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %1.4 yükselirken, kok vadeli fiyatları %0.1 geriledi.