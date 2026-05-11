Demir cevheri fiyatları aralıksız 6 gündür yükselişte

Dalian Emtia Borsası'nda en aktif eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,73 artışla ton başına 822,5 yuana çıktı. Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge haziran vadeli demir cevheri fiyatı ise yüzde 0,88 yükselerek ton başına 111,4 dolara ulaştı.

Piyasada, Çin'in çelik ihracatındaki düşüşün çelik fiyatları ile çelik üreticilerinin marjlarını yeniden dengelemesine yardımcı olacağı beklentisi etkili oldu. Çin'in çelik ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 gerileyerek 9,5 milyon tona indi. Bu miktar mart ayına göre yüzde 4 artış gösterse de geçen yılki rekor seviyenin altında kaldı.

Düşük çelik ihracatının, Çin'deki aşırı üretim nedeniyle baskı altında kalan çelik fiyatları ve fabrika marjlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Demir cevheri ithalatı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,8 düşüşle 103,9 milyon ton oldu. Mart ayında ithalat 104,74 milyon ton, 2025'in aynı ayında ise 103,14 milyon ton seviyesindeydi. Daralan çelik marjlarının, çelik üretiminde kullanılan ana girdiye yönelik alım iştahını sınırladığı belirtildi.

Buna karşın demir cevheri talebinin göstergelerinden günlük ortalama sıcak metal üretimi, Mysteel verilerine dayalı Reuters hesabına göre nisanda önceki aya kıyasla yüzde 4,6 arttı.

Liman stokları tarafında da gerileme izlendi. Steelhome verilerine göre limanlardaki stoklar aylık bazda yüzde 1,5 düşüşle 162,65 milyon tona gerileyerek şubat sonundan bu yana en düşük seviyeye indi. Büyük Çin limanlarındaki demir cevheri stokları da haftalık bazda yüzde 0,79 azaldı.

Diğer çelik hammaddelerinde Dalian'da koklaşabilir kömür yüzde 0,85, kok ise yüzde 1,25 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri ağırlıklı olarak yükseldi. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,34'er artarken, filmaşin yüzde 1,56 prim yaptı. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,56 geriledi.