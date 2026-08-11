Demir cevheri fiyatları arz daralması ve navlun maliyetleriyle yükseldi

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Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı TSİ 05.46 itibarıyla yüzde 1,61 artışla ton başına 724 yuan (107,35 dolar) seviyesine çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge eylül vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 1,07 yükselerek ton başına 96,05 dolar oldu.

Mysteel verilerine göre küresel demir cevheri sevkiyatları 9 Ağustos'ta sona eren haftada 1,38 milyon ton azalarak 32,01 milyon tona geriledi. Aynı dönemde Çin'deki 47 limana ulaşan demir cevheri miktarı da 13,1 milyon ton düşüşle 18,91 milyon tona indi.

Mysteel analistleri, liman stoklarında sınırlı bir düşüş görüldüğünü belirtti. Çelik üreticilerinin üretimi normal seviyelerde sürdürdüğü ve kok fiyatlarındaki gerilemenin kârlılığı desteklemesiyle ihtiyaç doğrultusunda demir cevheri alımlarına devam ettiği ifade edildi.

Everbright Futures analisti Liu Xi, kısa vadeli arz daralmasının demir cevheri fiyatları için aşağı yönlü koruma sağladığını, ancak zayıf talebin yükseliş potansiyelini sınırlamaya devam ettiğini belirtti.

Petrol fiyatları da ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yönelik umutların zayıflamasıyla bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Yüksek petrol fiyatları, nakliye ve navlun maliyetlerini artırarak teslim edilmiş demir cevheri fiyatlarını destekleyebiliyor.

Dalian'da diğer çelik üretim girdilerinde koklaşabilir taş kömürü yüzde 1,18 yükselirken, kok yüzde 0,19 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yatay seyrederken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,22, paslanmaz çelik yüzde 0,72 düştü. Filmaşin ise yüzde 0,28 yükseldi.