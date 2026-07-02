Demir cevheri fiyatları Çin-Fortescue gerilimiyle yükseldi

Çin'de Dalian Emtia Borsası'nda en yüksek işlem hacmine sahip eylül vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.05 itibarıyla yüzde 0,48 artışla ton başına 740 yuandan, yaklaşık 109,06 dolardan işlem gördü.

Singapur Borsası'nda ağustos vadeli gösterge demir cevheri kontratı ise yüzde 0,74 yükselerek ton başına 98,25 dolara çıktı.

Konu hakkında bilgi sahibi 5 kaynağa göre Çin'in devlet destekli demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group, bazı çelik üreticilerine 15 Temmuz'dan itibaren Fortescue'nun Super Special Fines ve Fortune Fines ürünlerinin limanlardan teslim alınmaması gerektiğini sözlü olarak bildirdi. Her iki ürün de düşük tenörlü demir cevheri sınıfında yer alıyor.

Bir tüccarın verdiği bilgiye göre Fortescue'nun Çin'deki bazı büyük limanlarda bulunan Super Special Fines stokları, 30 Haziran itibarıyla 7,22 milyon tona ulaştı.

Steelhome verileri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre bu miktar, Çin limanlarındaki toplam demir cevheri stoklarının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Nakliye maliyetlerindeki gerileme ise demir cevheri fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Petrol fiyatları, Katar'ın İran ile ABD arasında çarşamba günü tamamlanan dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından erken işlemlerde düştü. Görüşmeler, savaş öncesinde küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na odaklandı.

Dalian Emtia Borsası'nda diğer çelik üretim hammaddeleri geriledi. Koklaşabilir kömür yüzde 0,28, kok kömürü kontratları ise yüzde 1,07 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik kontratları karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,23, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,36 ve paslanmaz çelik yüzde 0,85 gerilerken, filmaşin yüzde 0,12 yükseldi.