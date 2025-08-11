  1. Ekonomim
Demir cevheri fiyatları Çin talebiyle yükseldi

Çin'deki çelik fabrikalarından gelen güçlü stok yenileme talebiyle demir cevheri vadeli işlemleri yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, Dalian emtia borsasındaki demir cevheri sözleşmesinin ton başına 794 yuana yüzde 0,51 artması ve Singapur borsasındaki demir cevherinin ton başına 103,4 dolara yüzde 1,27 yükselmesiyle belirginleşti.


Ancak, kuzey Çin'de beklenen çelik üretim kesintileri bu kazanımları sınırladı. Yüksek üretim maliyetlerine rağmen Çinli çelik fabrikaları daha iyi karlar elde ederken, hava koşulları nedeniyle inşaat sektöründeki mevsimsel tüketim düşüşleri de dikkat çekiyor. Öte yandan, Japonya'nın çelik üretimi, ABD tarifeleri ve ucuz Çin ihracatından etkilenerek 1968'den bu yana en düşük seviyesine gerileme potansiyeli taşıyor.

Demir cevherindeki yükselişe paralel olarak Dalian Emtia Borsası'nda koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 1,85, kok fiyatları ise yüzde 1,82 oranında arttı. Ayrıca, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki tüm çelik gösterge fiyatlarında genel bir artış kaydedildi.

