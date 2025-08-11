Demir cevheri fiyatları Çin talebiyle yükseldi

Ancak, kuzey Çin'de beklenen çelik üretim kesintileri bu kazanımları sınırladı. Yüksek üretim maliyetlerine rağmen Çinli çelik fabrikaları daha iyi karlar elde ederken, hava koşulları nedeniyle inşaat sektöründeki mevsimsel tüketim düşüşleri de dikkat çekiyor. Öte yandan, Japonya'nın çelik üretimi, ABD tarifeleri ve ucuz Çin ihracatından etkilenerek 1968'den bu yana en düşük seviyesine gerileme potansiyeli taşıyor.

Demir cevherindeki yükselişe paralel olarak Dalian Emtia Borsası'nda koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 1,85, kok fiyatları ise yüzde 1,82 oranında arttı. Ayrıca, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki tüm çelik gösterge fiyatlarında genel bir artış kaydedildi.