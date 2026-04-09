Demir cevheri fiyatları, Çin talep endişeleri ve artan arzla geriledi

Çin'in Dalian Emtia Borsası üzerinde en çok işlem gören kontrat, günlük işlemleri 2,53% düşüşle 750 yuan ($109,78) seviyesinde kapatarak 4 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Mayıs yerine Eylül kontratı artık en çok işlem gören kontrat konumunda bulunuyor.

Singapur Borsası'ndaki Mayıs demir cevheri kontratı 0700 GMT itibarıyla 2,86% düşüşle $102,75/ton seviyesine geriledi ve seans içinde $102,1 ile 10 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Jinyuan Futures analistleri, yüksek sevkiyatların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Çelik üreticilerinde düşük kârlılık, üretimi artırma motivasyonunu azaltarak talep açısından sınırlı bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Çin’in devlet demir cevheri alıcısı ve küresel madenci BHP arasında 2026 dönemi sözleşmesine yönelik olası bir anlaşma spekülasyonları da fiyatları baskıladı. Çözüm, limanlardaki spot yüklerin artmasına yol açabilir. Çin Mineral Kaynakları Grubu, 2022’de demir cevheri tedarikini merkezi hale getirmek ve madencilerle daha iyi koşullar sağlamak amacıyla kuruldu ve BHP ile süren tedarik sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bazı cevher markalarının yerli çelik üreticileri ve tüccarlara satışını yasakladı.

BHP’nin yeni CEO’su Brandon Craig, geçtiğimiz ay Çin ile ilişkileri güçlendirmeye odaklanacağını belirtmesinin ardından Çarşamba günü Çinli alüminyum devi Chinalco’nun başkanıyla bir araya geldi.

Çelik üretim girdilerinden koks ve cüruf ise gerileyerek sırasıyla 3,19% ve 0,66% düştü. Şanghay Vadeli İşlem Borsası’ndaki çelik göstergeleri yatay hareket etti; inşaat demiri %0,42 düşerken, sıcak hadde sac %0,15 geriledi; tel çubuk %0,04 yükseldi, paslanmaz çelik ise %0,39 artış kaydetti.