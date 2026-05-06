Demir cevheri fiyatları Çin tatili sonrası talep beklentisiyle yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı TSİ 05.21 itibarıyla yüzde 2,33 artışla ton başına 812 yuana, yani 119,08 dolara çıktı. Singapur Borsası'nda gösterge haziran vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 1,19 yükselerek 109,8 dolara ulaştı.

Çinli aracı kurum Galaxy Futures, beş günlük tatilin ardından inşaat faaliyetlerindeki toparlanma ve tatil dönemindeki bakım sonrası yüksek fırınların yeniden devreye girmesiyle çelik talebinin artmasının beklendiğini belirtti.

Galaxy Futures ayrıca, yaz yaklaşırken artan enerji talebinin kok kömürü ve kok fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını, bunun da demir cevheri fiyatlarına destek verdiğini ifade etti. Buna karşın yüksek cevher ithalatı ve genel olarak zayıf çelik talebinin fiyat kazançlarını sınırladığı kaydedildi.

Mysteel verilerine göre 27 Nisan-3 Mayıs döneminde Çin'deki 47 limana ulaşan demir cevheri miktarı haftalık bazda 2,15 milyon ton arttı.

Donghai Futures Demirli Metaller Vadeli İşlemler Baş Araştırmacısı Liu Huifeng, son iki ayda çelik talebinde sınırlı iyileşmeler görülse de çelik ürünleri tüketiminin haftalık bazda düşmesi nedeniyle talebin halen zayıf tarafta bulunduğunu söyledi.

Liu, çelik fiyatları toparlansa da enerji ve hammadde fiyatlarındaki sert yükselişin zaten daralmakta olan çelik üreticisi marjları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Dalian'da diğer çelik üretim girdileri de yükseldi. Kok kömürü yüzde 2,57, kok yüzde 2,04 arttı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,25, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,9, filmaşin yüzde 5,26 ve paslanmaz çelik yüzde 1,49 yükseldi.