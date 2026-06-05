Demir cevheri fiyatları Çin'de zayıflayan çelik marjlarıyla geriledi

TSİ 02.45 itibarıyla Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,95 düşüşle ton başına 766 yuana, yani 113,05 dolara geriledi. Kontrat hafta başından bu yana yüzde 2,1 değer kaybetti.

Kontrat seans içinde 760,5 yuan ile 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda temmuz vadeli gösterge demir cevheri kontratı ise TSİ 02.35 itibarıyla ton başına 101,5 dolarda yatay seyretti. Kontrat hafta genelinde yüzde 3,6 geriledi ve seans içinde 100,85 dolarla 6 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, çelik üreticilerinin marjlarının artan kömür fiyatları ve zayıflayan iç talep nedeniyle baskı altında kaldığını belirtti.

Mysteel verilerine göre, 4 Haziran itibarıyla Çinli çelik üreticilerinin yaklaşık yüzde 59'u kârla çalıştı. Bu oran, 14 Mayıs'ta görülen dokuz ayın zirvesi olan yüzde 64 seviyesindeydi.

Demir cevheri talebinin göstergelerinden biri olarak izlenen ortalama günlük sıcak metal üretimi, haftalık bazda yüzde 0,1 düşerek üç haftanın en düşük seviyesi olan 2,41 milyon tona indi.

Kpler analistleri, Çin'de mevsimsel çelik talebinin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Analistler, kalıcı yağışlar ve olağan dışı yüksek sıcaklıkların çelik talebini etkilediğini, bunun da küresel arzın yükseldiği bir dönemde demir cevheri tüketimi üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Diğer çelik üretim girdilerinde sınırlı hareket izlendi. Kok kömürü yüzde 0,32, kok ise yüzde 0,17 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,19, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,35 gerilerken, filmaşin yüzde 0,09 yükseldi. Paslanmaz çelik ise yüzde 0,98 düştü.