Demir cevheri fiyatları Çin'den gelen veri sonrası 2 haftanın dibinde

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören mayıs vadeli demir cevheri kontratı, sabah seansını yüzde 2,82 düşüşle 792 yuan (113,73 dolar) seviyesinde tamamladı. Bu seviye 6 Ocak’tan bu yana görülen en düşük fiyat oldu. Singapur Borsası’nda şubat vadeli gösterge kontrat yüzde 1,64 gerileyerek ton başına 104,6 dolara indi ve 2 Ocak’tan bu yana en zayıf düzeyini gördü.

Resmi verilere göre Çin’de yeni konut fiyatları aralık ayında düşüşünü sürdürdü. Gayrimenkul yatırımları ile metrekare bazında satışlar da gerileyerek, çelik ve demir cevheri talebine yönelik endişeleri artırdı. Piyasa duyarlılığı üzerinde, Çin’in ham çelik üretimindeki düşüş ve artan arz işaretleri de etkili oldu.

Çin’de ham çelik üretimi 2025 yılında 1 milyar tonun altına inerek yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzayan emlak durgunluğu iç talebi baskılarken, çelik ihracatı rekor seviyelere yükseldi. Ayrıca Çin, Gine’deki Simandou madeninden ilk demir cevheri sevkiyatını aldı. Pekin, Brezilya ve Avustralya’dan yapılan ve toplam ithalatın yüzde 80’ini oluşturan sevkiyatlara bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Dalian’da kok kömürü yüzde 0,89, kok ise yüzde 0,92 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri yüzde 1,1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,81 ve filmaşin yüzde 0,06 gerilerken, paslanmaz çelik yüzde 0,03 yükseldi.