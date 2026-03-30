Demir cevheri fiyatları dar aralıkta seyrediyor

Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge Mayıs ayı demir cevheri, TSİ 07:06 itibarıyla ton başına 106,25 dolardan %0,26 yükselişle işlem gördü.

Anahtar çelik yapım hammaddesinin fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmanın körüklediği yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu artan maliyetlerden bir miktar destek buldu.

Ayrıca, JP Morgan analistleri geçen hafta yayımladıkları bir notta, "yakın zamanda üretim kesintilerinin olası görünmediğini" belirtmelerine rağmen, tüccarlar ve analistler sıkı dizel tedarikinin Avustralya gibi kilit tedarikçilerdeki üretimi etkileyip etkilemeyeceğini yakından izliyordu.

Ayrıca, Çin'de çelik talebinin iyileşeceği beklentisi, demir cevheri de dahil olmak üzere hammaddelerin yeniden stoklanmasını teşvik etti.

Ancak, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, bir miktar azalmaya rağmen yüksek seyretmeye devam ederek fiyat artışları için alanı sınırladı.

Danışmanlık firması Mysteel'in verilerine göre, 47 büyük Çin limanındaki cevher envanteri bu ayın başlarında 179 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, 27 Mart haftasında 177 milyon tona düştü.

Piyasanın odak noktası ayrıca, Çin'in devlete ait demir cevheri alıcısı ile dünyanın üçüncü büyük tedarikçisi BHP arasındaki müzakereleri çevreleyen gelişmelerdeydi; zira tedarik sözleşmesi üzerindeki uzun süreli anlaşmazlıkları fiyat oynaklığını artırıyordu.

Diğer çelik yapım hammaddeleri karışık bir seyir izledi; kok kömürü %0,33 düşerken, kok %0,2 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri %0,58, sıcak haddelenmiş rulo %0,33, filmaşin %0,42 ve paslanmaz çelik %0,17 arttı.