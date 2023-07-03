Demir cevheri fiyatları düştü

Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'de çelik üretiminin gerçekleştiği başlıca merkez olan Tangshan bölgesinde yerel fabrikalara üretimi azaltma talimatı verilmesinin talepte düşüş endişeleti yaratmasıyla geriledi.

Öte yandan, Çin'in kuzeyinde bir demir cevheri madeninde gerçekleşen kaza da Beijing'in daha kapsamlı güvenlik kontrolleri uygulayacağı ve böylece yerel demir cevheri arzında aksama görüleceği yönünde endişelere neden oldu.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde %1.92 gerileyerek ton başına 817 yuandan (112.81 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören Ağustos teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %1.3 düşüşle metrik ton başına 107.65 dolardan işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik %0.35, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo %0.29 geriledi.Paslanmaz çelik ise %0.54 yükseldi.Dalian kok kömürü vadeli fiyatları %1.45, kok vadeli fiyatları %1.75 geriledi.