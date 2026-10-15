Demir cevheri fiyatları Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

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Singapur Borsası’nda işlem gören demir cevheri vadeli kontratları, perşembe günü %0,8’e varan düşüşle ton başına 89,75 dolara geriledi. Böylece Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye görülürken, fiyatlar 90,15 dolar seviyesinde dengelendi. Söz konusu düşüşle birlikte demir cevherinde yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı yaklaşık %15’e ulaştı.

Çin’de talep zayıflıyor

Bu gerilemenin temelinde talep tarafındaki zayıflama bulunuyor. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’de gayrimenkul sektöründeki durgunluk, inşaat faaliyetlerini baskılıyor. Zayıflayan inşaat faaliyetleri, çelik tüketimini ve üretimini doğrudan etkiliyor. Çin’de ham çelik üretimi dönemsel bazda 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Üreticilerde %10’a varan kesinti beklentisi

Üretim tarafında ise maliyet baskısı öne çıkıyor. Çin’de çelik fabrikaları düşük kar marjlarıyla çalışmayı sürdürürken, sıcak metal üretiminde %5 ila %10 arasında kesintiye gidebileceği belirtiliyor. Bu durum, ana hammaddesi demir cevheri olan çelik sektöründe talebin daha da zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Arz artışı baskıyı artırıyor

Talepteki zayıflamaya karşın arz tarafında artış eğilimi devam ediyor. Özellikle Gine’deki Simandou madeni gibi yeni kaynakların devreye girmesiyle piyasaya sunulan cevher miktarı yüksek seyrini koruyor. Yüksek arz ve zayıf talep bir araya gelince fiyatlar üzerindeki baskı artıyor.

Satış Asya geneline yayıldı

Satış baskısı Asya geneline yayılmış durumda. Singapur’daki düşüşün ardından Dalian Emtia Borsası’nda işlem gören demir cevheri kontratlarında %1’e yakın gerileme kaydedildi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda da çelik ürünlerinin fiyatlarında %0,5 ila %1,2 arasında düşüş görüldü.