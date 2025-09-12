Demir cevheri fiyatları haftanın son gününde geriliyor

  1. Ekonomim
Demir cevheri fiyatları haftanın son günde gerilese de, Çin'den gelen güçlü talep ve Gine'deki tedarik endişelerinin desteği ile haftayı yükselişle kapatma yolunda.

Dalian demir cevheri sözleşmesi %0,56 düşüşle ton başına 795,5 yuan seviyesinden işlem görürken, Singapur demir cevheri kontratı %0,17 azalışla 105,3 dolar/ton oldu. Haftalık bazda ise Dalian %1,1, Singapur ise %0,44 oranında kazanç elde etti. Sıcak metal üretimi haftalık %5'lik bir artışla 2,41 milyon tona yükselerek Çin'deki artan talebi pekiştirdi. Gine'deki Simandou projesinden kaynaklanan potansiyel tedarik kısıtlamaları ve Brezilya sevkiyatlarındaki düşüşler de yükseliş eğilimini güçlendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ancak, artan çelik stokları ve limanlardaki demir cevheri stokları gibi bazı göstergeler, fiyatlardaki kazançları sınırlayıcı bir etki yaratıyor. Diğer çelik yapım hammaddelerinden kok kömürü %0,26 artış kaydederken, kok %0,46 düşüş yaşadı. Çelik göstergeleri genel olarak düşüş eğilimindeyken, paslanmaz çelik %0,5 oranında yükseliş gösterdi.

