Demir cevheri fiyatları yeni haftayı nasıl karşılayacak?

Dünya genelinde altyapı projelerinin ve ham çelik imalatının ana lokomotifi olan yüzde 62 tenörlü demir cevheri, mayıs ayının son işlem günlerinde küresel makroekonomik modellerin öngördüğü dar banttaki dalgalanmasını sürdürerek yıllık bazdaki yüzde 9,79'luk pozitif prim gücünü korumaya odaklanıyor. Çin'deki liman stoklarının yüksek seyretmesi ve çelik fabrikalarının ham madde alımlarını acil ihtiyaçlar doğrultusunda sınırlandırması fiyat adımları üzerinde baskı yaratan ana unsurlar olarak öne çıkarken, uluslararası ticaret hatlarındaki navlun maliyetlerinin yüksek seyretmesi de küresel arz zincirindeki seçici hareketliliği tetikliyor. Finansal fonların vadeli işlem piyasalarındaki spekülatif pozisyonları azaltması ve ham çelik üretim kapasitelerindeki mevsimsel yavaşlama sinyalleri, fiyat istikrarının kısa vadeli ani sıçramalardan ziyade Çin emlak sektöründen gelecek yapısal talep sinyallerine bağlı kalacağını somut bir şekilde kanıtlıyor.

Hurda çelik piyasası ve Türkiye merkezli ithalat dinamikleri

Cevher fiyatlarındaki yatay seyre karşın, geri dönüşüm ve ark ocaklı üretim hatlarının ana girdisi konumundaki küresel hurda çelik piyasası, özellikle Türkiye'nin ithalat kontratlarında ton başına 411,50 dolar seviyesine yerleşerek ham madde maliyetleri üzerindeki dirençli duruşunu koruyor. Sektörün en büyük hurda ithalatçısı konumundaki Türk çelik üreticilerinin yeni hafta öncesinde izlediği temkinli tedarik politikası ve inşaat demiri fiyatlarının ton başına 592 dolar sınırında dengelenmesi, mamul ve ham madde makasındaki dengelerin hassas bir zeminde ilerlesmesine yol açıyor. Küresel çelik imalatçılarının karbon emisyonu kısıtlamaları doğrultusunda hurda metale olan yapısal talebini uzun vadede artırma eğilimi, cevher fiyatlarındaki dönemsel gevşemelere karşı hurda ve rulo çelik fiyatlarında daha korunaklı bir maliyet tabanının oluşmasını beraberinde getiriyor.

Küresel üretici projeksiyonları ve yapısal destek sınırları

Uluslararası finans kurumlarının ve büyük madencilik şirketlerinin üretim maliyetleri üzerinden şekillendirdiği tahminlerde demir cevheri için ton başına 105 dolar seviyesi en güçlü yapısal destek ve emniyet barajı olarak güncelliğini korurken, fiyatların bu eşiğin üzerinde kalması çelik fabrikalarının üretim iştahını destekleyen ana faktör oluyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki altyapı yatırımlarının hızı ve limanlardaki stok eritme hacminin haziran ayı itibarıyla daralabileceğine yönelik beklentiler, fiyatların aşağı yönlü kırılımlarını engelleyen kurumsal bir koruma kalkanı oluşturuyor. Olası yukarı yönlü talep ataklarında ve Çin merkezli teşvik paketlerinin fiziki piyasaya yansıması senaryosunda ise, mayıs ayı içinde test edilen 114,7 dolar seviyesi üreticilerin ve fon yöneticilerinin küresel piyasada takip edeceği en önemli matematiksel baraj konumunda bulunuyor.