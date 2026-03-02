Demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin’in Dalian Commodity Exchange (DCE) borsasında en fazla işlem gören demir cevheri kontratı günü %0,87 artışla ton başına 754,5 yuan (109,64 dolar) seviyesinden tamamladı. Singapore Exchange’de işlem gören gösterge nisan vadeli kontrat ise TSİ 07.31 itibarıyla %0,85 yükselerek 99,2 dolara çıktı.

Analistler, ABD-İran çatışması ortamında petrol fiyatlarındaki sert yükselişin navlun maliyetlerini artırdığını ve bunun demir cevheri fiyatlarına destek verdiğini belirtti. Ayrıca, Avustralya ve Brezilya’dan yapılan sevkiyatların haftalık bazda %0,8 düşmesi de fiyatlara katkı sağladı.

Seansın erken bölümünde ise Çin’in önemli çelik üretim merkezi Tangshan’da kötüleşen hava kalitesi tahmini nedeniyle pazar gününden itibaren ikinci seviye acil durum önlemlerinin devreye alınması fiyatları baskıladı. Bu tür önlemler, yerel tesislerin üretimi kısmasını gerektirerek hammadde talebini azaltıyor.

Öte yandan, çelik talebindeki yavaş toparlanma, artan çelik stokları ve liman stoklarının yüksek seyri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Danışmanlık şirketi Steelhome verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla Çin’in başlıca limanlarındaki demir cevheri stokları 162,17 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Diğer çelik hammaddelerinde de toparlanma görüldü. Koklaşabilir kömür %1,06, kok kömürü %1,38 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri %0,26, sıcak haddelenmiş rulo %0,34, filmaşin %0,24 ve paslanmaz çelik %1,91 değer kazandı.