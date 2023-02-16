Demir cevheri fiyatları yükseliyor

Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları bir seansta daha yükseldi ancak dar aralıkta kaldı.İşlemciler talep beklentilerini değerlendirmeye devam etti. Pekin'in zor durumdaki gayrimenkul sektörünü destekleyici politikalar uygulanacağını açıklamasıyla talebe dair beklentiler iyileşmişti.

Analistler dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'de çelik talebinde beklenen toparlanmanın şimdiye kadar yavaş gerçekleştiğini ifade ederken, uzun vadeli toparlanma için gayrimenkul sektörünün daha fazla desteğe ihtiyacı olabileceği yönünde göstergeler olduğu belirtiliyor.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 gün içinde %0.8 yükselerek ton başına 871 yuandan (127.26 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören Mart teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı SZZFH3 %0.3 artışla ton başında 123.60 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 %1.2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 %0.9 yükseldi.

Paslanmaz çelik SHSScv1 ise %0.1 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları DJMcv1 %1.8, kok vadeli fiyatları DCJcv1 %2 yükseldi.