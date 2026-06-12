Demir cevheri fiyatları zayıf talep nedeniyle geriledi

China Galaxy Futures tarafından yayımlanan araştırma notunda, Çin'in altyapı ve imalat yatırımlarının mayıs ayında aylık bazda keskin bir düşüş göstererek çelik talebi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Yurt dışı talebin nispeten dirençli kalmaya devam ettiği ifade edilen notta, çeliğe yönelik genel talebin ise halen 2023-2025 seviyelerinin altında olduğu kaydedildi. Notta ayrıca, demir cevheri fiyatlarının dönemsel bir dip seviyesine geri dönmesiyle birlikte, enflasyon ve likiditenin kısa vadede demir metallerin fiyat hareketlerini etkileyebileceği aktarıldı.

Dalian Emtia Borsası'nda en aktif işlem gören demir cevheri sözleşmesi %0,2 düşüşle 765,0 yuan/ton seviyesine geriledi.