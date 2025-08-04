Demir cevheri güçlü taleple yükseldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 04.02'de %0,25 artışla 786,5 yuan/ton (109,44 dolar) seviyesinden işlem gördü. Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri, %0,3 artışla 100,3 dolar/tona yükseldi.

Haftalık düşüşe rağmen, çelik üreticilerinin ortalama günlük sıcak metal üretimi, 240 milyon tonun üzerinde kaldı.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla çelik fabrikalarının yaklaşık üçte ikisi, Temmuz başındaki %59'luk orana kıyasla, haftada kârla faaliyet gösterdi.

Ayrıca, danışmanlık şirketi Steelhome'un verilerine göre, liman envanteri bir önceki haftaya göre %0,6 düşüşle 1 Ağustos itibarıyla Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 130,3 milyon tona geriledi.

Ancak, yılın ikinci yarısında arzın artacağı beklentisi, bu önemli çelik üretim bileşeninin fiyat artışlarını sınırladı.

Analistler "Madenciler yıllık üretim tahminlerini değiştirmediği için, yılın geri kalanında sevkiyatların artması muhtemel ve bu da arzın arttığını gösteriyor" dedi.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %0,58 ve %1,67 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik endeksleri geriledi. İnşaat demiri %1, sıcak haddelenmiş rulo %0,7, filmaşin %1,28 ve paslanmaz çelik %0,12 düştü.