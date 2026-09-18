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Demir cevheri haftalık bazda yükselişe yöneldi

Bloomberg'in haberine göre demir cevheri, hafta başındaki sert düşüşün ardından toparlanarak haftalık bazda yükselişe yöneldi. Buna karşın zayıf çelik talebi ve daralan çelik üreticisi marjları görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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Demir cevheri haftalık bazda yükselişe yöneldi
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Singapur'da işlem gören demir cevheri vadeli kontratları bu hafta yaklaşık %1 yükselirken, cuma günü üst üste üçüncü seansta değer kazanarak ton başına 97,45 dolara kadar çıktı. Toparlanma, fiyatların salı günü ağustos ortasından bu yana en düşük kapanış seviyesine gerilemesiyle oluşan kayıpları telafi etti.

Çin'de çelik talebi genellikle ekimdeki Altın Hafta tatili öncesinde güçlenerek üretimi destekliyor. Ancak stoklardaki azalışın sınırlı kalması ve fiyatların mevsimsel aralığın zayıf tarafında seyretmesi talep görünümünün kırılgan kaldığına işaret ediyor.

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