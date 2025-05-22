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Demir cevheri, istikrarlı Çin talebiyle yükseldi

Vadeli demir cevheri fiyatları, Avustralya ve Brezilya'dan artan sevkiyatların yukarı yönlü ivmeyi sınırlamasına rağmen, Çin'de çelik üretimine yönelik esnek talebin desteğiyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri, istikrarlı Çin talebiyle yükseldi
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.00'da %0,28 artışla 728 yuan/ton (101,10 dolar) oldu.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Haziran ayı demir cevheri, %0,36 düşüşle 99,45 dolar/ton oldu.

Analistler, son kullanıcı talebinin, özellikle de çelik tüketiminde yüksek büyümeyi yönlendirmeye devam eden imalat sektöründe dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.

Analistlere göre, 104 elektrikli fırının kapasite kullanım oranı haftalık %1,2 artışla %40,4'e yükselirken, günlük hurda çelik tüketimi haftalık %3,1 artışla 245.400 tona ulaştı.

Arz tarafında ise, danışmanlık şirketi Mysteel, Avustralya ve Brezilya'daki madencilik firmalarından sevk edilen toplam demir cevheri miktarının haftalık bazda %11,7 artışla 27,1 milyon tona ulaştığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü %0,5 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,2, sıcak haddelenmiş rulo %0,34, filmaşin %0,03 ve paslanmaz çelik %0,08 yükseldi.

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