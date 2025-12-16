Demir cevheri tatil öncesi stoklama beklentisiyle yükselişte

Bu yükseliş, BHP'nin iki cevher sınıfına getirdiği yasak nedeniyle orta dereceli demir cevheri tedarikindeki sıkışıklıkla da desteklendi.

Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli işlemleri %0,66 artışla 758 yuan/ton seviyesine ulaşırken, Singapur Borsası'nda Ocak ayı benchmark demir cevheri %0,41'lik bir yükselişle 101,95 dolar/ton oldu. Tatil öncesi stoklama beklentileri fiyatları desteklerken, Avustralya ve Brezilya'dan gelen demir cevheri sevkiyatlarının bir önceki haftaya göre %11,7 artarak 29,67 milyon tona ulaşması arz endişelerini gündeme getirdi. Artan arz ve zayıflayan talep endişeleri, demir cevheri fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Çin'in 2026'dan itibaren çelik ihracatını düzenleme planları talep endişelerini daha da artırıyor.

İlgili emtialarda ise koklaşabilir kömür fiyatları %0,62 düşerken, kok %0,27 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,23, sıcak haddelenmiş rulo %0,28 artarken, filmaşin %0,39 ve paslanmaz çelik %1,67 düşüş gösterdi.