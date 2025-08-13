  1. Ekonomim
Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'deki çelik üretim kısıtlamaları ve küresel arzda yaşanan sıkışıklık nedeniyle yükseliş kaydetti.

Demir cevheri üretim kısıtlamalarıyla yükselişte
Çelik fabrikalarının envanterlerini yenileme çabaları talebi yüksek tutarken, küresel sevkiyatların azalması arz endişelerini artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte, Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak vadeli demir cevheri kontratı %0,57 artışla 799,5 yuan/tona yükselirken, Singapur Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri %0,07 artışla 104,5 dolar/tona çıktı.

Çin'in kuzeyindeki çelik fabrikalarına askeri geçit töreni nedeniyle üretimlerini kısmaları talimatı verilmesi fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Öte yandan, Brezilyalı madenci Samarco'nun iflas korumasından çıkması gibi sektörel gelişmeler de yaşanırken, DCE'deki diğer çelik yapım hammaddelerinde karışık bir seyir izlendi. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri ise çoğunlukla düşüş gösterdi.

 

