  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Demir cevheri, vadeli fiyatları dar bantta seyretti
Takip Et

Demir cevheri, vadeli fiyatları dar bantta seyretti

Demir cevheri vadeli fiyatları bu sabah dar bir aralıkta işlem gördü. Yatırımcılar, Çin Komünist Partisi’nin dört gün süren kapalı kapılar ardındaki toplantısından ve açıklanacak ekonomik verilerden gelecek talep sinyallerine odaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevheri, vadeli fiyatları dar bantta seyretti
Takip Et

Pazartesi günü başlayan toplantının, partinin bir sonraki beş yıllık politika taslağını yayımlaması bekleniyor. ABD ile yaşanan ticari gerilim ve zayıf ekonomik veriler sonrasında piyasada, büyümeyi destekleyecek ve tüketici güvenini artıracak teşvik adımlarının açıklanabileceğine dair umutlar sürüyor.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören ocak vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05.37 itibarıyla %0,19 artışla ton başına 775,5 yuan (108,87 dolar) seviyesine yükseldi. Singapur Borsası’ndaki kasım vadeli gösterge kontrat ise ton başına 104,2 dolarda yatay seyretti.

Piyasa, talebi ölçmek için çelik stok ve üretim verilerini bekliyor. Arzın artması ve talebin zayıflaması beklentisi, fiyatların yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor. Galaxy Futures analistleri, “Artan arz ve düşen talep nedeniyle fiyatların gerileme eğiliminde olacağını” belirtti.

Avustralyalı Fortescue, ilk çeyrek demir cevheri sevkiyatlarını %4,2 artırdı. Brezilyalı Vale ise 2018’den bu yana en yüksek çeyreklik üretimini açıkladı.

Kok kömürü %3,17, kok DCJcv1 ise %2,24 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri%0,39, sıcak haddelenmiş sac %0,37 arttı; tel çubuk %0,18 gerilerken paslanmaz çelik değişmedi.

Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyorKredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyorKüresel Ekonomi

 

Emtia Haberleri
Bakır, Şanghay'da gerilerken, LME'de yükseldi
Bakır, Şanghay'da gerilerken, LME'de yükseldi
Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi
Petrol fiyatları, Rus petrol şirketlerine yaptırımlar sonrası hızlı yükseldi
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentisinin aksine azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentisinin aksine azaldı
ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi