Demir cevheri, vadeli fiyatları dar bantta seyretti

Pazartesi günü başlayan toplantının, partinin bir sonraki beş yıllık politika taslağını yayımlaması bekleniyor. ABD ile yaşanan ticari gerilim ve zayıf ekonomik veriler sonrasında piyasada, büyümeyi destekleyecek ve tüketici güvenini artıracak teşvik adımlarının açıklanabileceğine dair umutlar sürüyor.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören ocak vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05.37 itibarıyla %0,19 artışla ton başına 775,5 yuan (108,87 dolar) seviyesine yükseldi. Singapur Borsası’ndaki kasım vadeli gösterge kontrat ise ton başına 104,2 dolarda yatay seyretti.

Piyasa, talebi ölçmek için çelik stok ve üretim verilerini bekliyor. Arzın artması ve talebin zayıflaması beklentisi, fiyatların yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor. Galaxy Futures analistleri, “Artan arz ve düşen talep nedeniyle fiyatların gerileme eğiliminde olacağını” belirtti.

Avustralyalı Fortescue, ilk çeyrek demir cevheri sevkiyatlarını %4,2 artırdı. Brezilyalı Vale ise 2018’den bu yana en yüksek çeyreklik üretimini açıkladı.

Kok kömürü %3,17, kok DCJcv1 ise %2,24 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri%0,39, sıcak haddelenmiş sac %0,37 arttı; tel çubuk %0,18 gerilerken paslanmaz çelik değişmedi.