Demir cevheri vadeli fiyatları dördüncü seansta da geriledi

Çin Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı, yüzde 0,72 düşüşle ton başına 759,5 yuan, yaklaşık 111,97 dolar seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'nda gösterge temmuz vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,87 gerileyerek ton başına 100,85 dolara indi.

SteelHome verilerine göre Çin'in başlıca limanlarındaki demir cevheri stokları haftalık bazda yüzde 0,91 azaldı. Buna rağmen DBX Commodities'in notuna göre liman stokları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 25 milyon ton daha yüksek seviyede bulunuyor.

Notta, sevkiyatların rekor seviyelere ulaşmaya devam ettiği, buna karşın ham çelik üretiminin gerilediği belirtildi. Çelik üreticilerinin sıkışan marjları nedeniyle daha düşük demir içeriğine sahip ucuz cevher türlerine yöneldiği ifade edildi.

DBX Commodities, limanlardan daha fazla tonaj geçmesinin fırınlara orantılı şekilde daha fazla demir girdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Çin Meteoroloji İdaresi'nin 7-8 Haziran'da Hunan, Guangxi ve Guizhou gibi çelik üretimi yapılan eyaletler için ani sel uyarıları yayımlaması da bölgedeki faaliyetleri etkileyebilecek unsurlar arasında yer aldı.

Mysteel verilerine göre, geçen hafta 247 çelik tesisinde yüksek fırın işletim oranı önceki haftaya göre 0,20 puan düşerek yüzde 83,94 oldu.

Piyasada ayrıca büyük madencilik şirketlerinin ve lobi gruplarının, Çin'in demir cevheri alımlarında daha iyi koşullar elde etme çabalarına karşı Avustralya hükümetinden destek istediği bildirildi. Üst düzey hükümet yetkililerine göre bu çabalar arasında Avustralya'nın en değerli emtia ihracatı için tek satış masası olasılığı da gündeme geldi.

Dalian Emtia Borsası'nda diğer çelik üretim girdileri enerji fiyatlarını izleyerek yükseldi. Kok kömürü yüzde 1,28, kok ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik göstergeleri çoğunlukla yükseldi. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yatay seyrederken, filmaşin yüzde 0,03, paslanmaz çelik ise yüzde 0,55 arttı.