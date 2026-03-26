Demir cevheri vadeli işlemleri tropikal siklon endişesiyle yükseldi

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören Mayıs kontratı ton başına 817 yuan ($118,40) ile %0,18 değer kazandı. Singapur Borsası’nda Nisan kontratı ton başına $107,35 ile %2,05 artış gösterdi.

Pilbara Ports, Ashburton, Cape Preston West, Dampier ve Varanus Island limanlarının Tropikal Siklon Narelle (kategori 3) nedeniyle kapandığını duyurdu. Ashburton Limanı, Mineral Resources’in demir cevheri ihracatında, Dampier Limanı ise Rio Tinto’nun demir cevheri ve endüstriyel tuz ihracatında kullanılıyor. Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı olan Port Hedland ise açık kaldı.

Ancak Çin’in demir cevheri merkezi Tangshan’daki üretim kısıtlamaları nedeniyle fiyat artışı sınırlı kaldı. Yerel yetkililer, 25 Mart’ta ağır hava kirliliği nedeniyle seviye-2 acil durum ilan etti. Çelik fabrikalarına hurda metal taşıyan kamyonların girişinde kısıtlamalar uygulandığı belirtildi.

Yüksek enerji fiyatları küresel enflasyon endişelerini artırırken, ABD faiz indirim beklentilerinin düşmesi, emtia fiyatlarında düzeltme riskini güçlendirdi. Toplu emtialarda temkinli yaklaşımın fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

Diğer çelik üretim girdileri düşüş gösterdi; kok kömürü %1,13, kok %1,18 geriledi. Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nda çelik göstergeleri karışık seyretti: inşaat demiri %0,35 düştü, sıcak haddelenmiş rulo %0,45 geriledi, tel çubuk %0,12 değer kaybetti, paslanmaz çelik ise %0,31 arttı.