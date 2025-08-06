Demir cevheri, yatırımcıların yön değiştirmesiyle düşüşe geçti

Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri, TSİ 05.05'te %0,56 düşüşle 101,9 dolar/tona geriledi. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, 795,5 yuan/ton (110,65 dolar) seviyesinde değişmedi.

Pekin merkezli bir analist, fabrikaların Eylül ayında gerçekleşecek büyük etkinlik öncesinde hammadde stoklamaya temkinli yaklaşması nedeniyle spot piyasada alımların zayıf olduğunu ve bunun vadeli işlem fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi.

Büyük etkinlik, 3 Eylül'de Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü anma törenini ifade ediyor.

Çinli çelik üreticileri, özellikle kuzey bölgesindekiler, Pekin'deki hava kalitesini sağlamak için büyük etkinlikler öncesinde genellikle üretimi kısıtlıyor.

Analist “Spekülatif duyarlılık da çok zayıf, çünkü büyük miktarda sermaye daha volatil olan kömür piyasasına akıyor” diye ekledi.

Dalian'da demir cevheri için açık pozisyonlar dün bir önceki güne göre %4,2 düşerken, Dalian kok kömürü için açık pozisyonlar %13,7 arttı.

Analistler, kok kömürünün fiyat artışını sürdürdüğünü ve %6,76 arttığını, bunun nedeninin ise kömür madenlerinde daha sıkı güvenlik kontrollerinin uygulanması ve hükümetin aşırı üretimi kontrol etmek için soruşturma başlatması nedeniyle arzın daralacağına dair endişeler olduğunu söyledi.

Kok %2,42 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları değer kazandı. İnşaat demiri ve filmaşin %0,84, sıcak haddelenmiş rulo %0,64 ve paslanmaz çelik %0,08 yükseldi.