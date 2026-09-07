Demir cevheri yeniden 100 doları aştı: Çin beklentisi fiyatları destekledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fiyatlar 2 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyede

Singapur’da işlem gören demir cevheri vadeli kontratları gün içinde yüzde 1,6’ya varan yükselişle 101,10 dolara kadar çıktı. Böylece fiyatlar 2 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek gün içi seviyeye ulaştı.

Çin’de işlem gören yuan bazlı vadeli kontratlarda da yükseliş görüldü. Söz konusu kontratlar yüzde 1,8’e kadar değer kazandı.

Yatırımcıların pozisyon kapatması etkili oldu

S&P Global Energy Kuru Yük Taşımacılığı ve Emtia Araştırmaları Başkanı Pranay Shukla, yaşanan yükselişte yatırımcıların mevcut pozisyonlarını kapatmasının önemli rol oynadığını belirtti.

Bunun yanı sıra Çin’deki talebe ilişkin beklentiler ve artan navlun maliyetleri de demir cevheri fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Çin’de stok yenileme beklentisi güçleniyor

Piyasalarda Çin’in demir cevheri talebinin önümüzdeki dönemde artabileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Ülkedeki çelik üreticilerinin, ekim ayında başlayacak Ulusal Gün tatili öncesinde stoklarını artıracağı tahmin ediliyor.

Özellikle eylül ayında inşaat faaliyetlerinde mevsimsel bir toparlanma yaşanacağı beklentisi, demir cevherine yönelik talep görünümünü destekliyor.

Demir cevheri 100,65 dolardan işlem görüyor

Demir cevheri, yerel saatle 11.19 itibarıyla Singapur’da yüzde 1,1 yükselişle 100,65 dolar seviyesinden işlem gördü.

Fiyatlardaki hareketlilikte Çin’in olası alımlarının yanı sıra küresel taşımacılık maliyetlerindeki artış ve piyasalardaki yatırımcı pozisyonlarının değişimi etkili oluyor.