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Demir cevheri yükselişte! Hangi gelişmeler etkili?

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, ikinci çeyrek ekonomik verilerinin karışık sonuçlarının ardından Çin'in büyüme ivmesini desteklemek için daha fazla teşvik uygulayacağına dair beklentiler ve çelik ihracat talebinin desteğiyle yükseldi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri yükselişte! Hangi gelişmeler etkili?
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de %2,15 artışla 809,5 yuan/tona (112,78 dolar) yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki Ağustos ayı demir cevheri, 103,6 dolar/ton ile %2,81 artış gösterdi.

Çin, ikinci çeyrek ekonomik verilerinin beklentilerin biraz üzerinde gelmesinin ardından, beklentilere paralel olarak referans kredi faiz oranlarını değiştirmedi.

İşlemciler ve analistler, piyasanın odak noktasının artık yılın geri kalanı için ekonomi politikasını şekillendirmesi muhtemel olan bu ayki Politbüro toplantısı olduğunu belirttiler.

Mysteel Global, makroekonomik politika teşviklerine yönelik artan beklentilerin, başlıca çelik ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Analistlere göre, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan sıcak metal üretimi yüksek seviyede kaldı.

Öte yandan, en büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatlarının hafifçe arttığı belirtildi.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %4,18 ve %2,95 artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları değer kazandı. İnşaat demiri ve filmaşin %2, sıcak haddelenmiş rulo %2,26 ve paslanmaz çelik %1,45 değer kazandı.

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