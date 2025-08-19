Demir cevheri zayıf talep ile birlikte düşüşte

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, gündüz işlemlerini %0,84 düşüşle 769,5 yuan/ton (107,14 dolar) seviyesinde kapattı.

Singapur Borsası'ndaki Eylül ayı demir cevheri referans fiyatı, TSİ 06.38 itibarıyla %0,42 düşüşle 101 dolar/tona geriledi.

Her ikisi de yaklaşık %3'lük düşüşle beşinci seans üst üste geriledi.

Danışmanlık şirketi Mysteel, Çin'in önemli çelik üretim merkezi Tangshan'daki bazı çelik fabrikalarının, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Pekin'de düzenlenecek askeri geçit töreninde hava kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak amacıyla üretimi kısma talimatı aldığını belirtti.

Çelik fabrikalarındaki bu tür üretim kısıtlamaları, hammadde alım isteklerini azaltacak.

Bir analist, üretim kontrolüne rağmen “çelik temel göstergelerinin, stoklardaki artışın hızlanması ve aşağı akış tüketimindeki durgunluğun devam etmesiyle birlikte zayıflama belirtileri gösterdiğini” söyledi.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları değer kaybetti. İnşaat demiri %1,17, sıcak haddelenmiş rulo %0,15, filmaşin %0,59 ve paslanmaz çelik %1,11 değer kaybetti.

Diğer çelik üretim bileşenleri olan kok kömürü ve kok sırasıyla %1,07 ve %0,52 değer kaybetti.