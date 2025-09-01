  1. Ekonomim
Küresel demir cevheri piyasası, çelik üreticilerinin azalan kar marjları ve zayıf talep beklentileri nedeniyle bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle Çin'deki inşaat sektörüne ilişkin endişeler ve üretim kısıtlamalarıyla tetiklendi.

Demir cevheri zayıf taleple bir haftanın en düşüğünde
Çin'in Dalian borsasında demir cevheri vadeli işlemleri %2,67'lik düşüşle 766 yuan/ton seviyesine gerileyerek 20 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Singapur demir cevheri göstergesi ise %2,05'lik düşüşle 101,35 dolar/tondan işlem görerek 25 Ağustos'tan bu yana en zayıf seyrini kaydetti. Çin'in kuzeyindeki çelik üreticilerinin yaklaşan askeri geçit töreni öncesinde üretimi kısıtlaması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Ülkenin emlak sektöründeki belirsizlikler nedeniyle çelik talebinin düşük seyretmesi ve imalat aktivitesinin üst üste beşinci ayda da daralması, talebin yavaşladığına işaret ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte kok kömürü ve kok fiyatları da sırasıyla %3,29 ve %3,54 düşüşle dört haftanın en düşük seviyelerine indi. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi de geri çekildi.

