Demir cevheri zayıf verileriyle düşüşünü sürdürdü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.30'da %1,44 düşüşle 786,5 yuan/ton seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Eylül ayı demir cevheri endeksi, %0,75 düşüşle 100,95 dolar/tondan işlem gördü.

Bugün yapılan resmi bir anket, Çin'in imalat faaliyetlerinin Temmuz ayında üst üste dördüncü kez daraldığını gösterdi. Bu durum, ABD'nin daha yüksek tarifeleri öncesinde ihracattaki artışın zayıflamaya başladığını ve iç talebin durgun kaldığını gösteriyor.

Çin'in yılın geri kalanı için ekonomik gidişatı belirleyen Temmuz ayındaki Politbüro toplantısında daha fazla teşvik önlemi açıklayacağı umutlarının azalmasının ardından, bu önemli çelik üretim bileşeninin fiyatları dün düştü.

Analistler, Çin liderlik toplantısından gelen politika açıklamasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Ancak, açıklama büyük ölçekli teşvik önlemlerine dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %6,16 ve %2,73 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik endeksleri geriledi. İnşaat demiri %2,57, sıcak haddelenmiş rulo %2,42, tel çubuk %2,47 ve paslanmaz çelik %0,93 düştü.