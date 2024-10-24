Demir cevherinde artan arz etkisi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %1,39 artışla 746,5 yuan/ton (104,91 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, %0,14 artışla 98,85 dolar/tondan işlem gördü.

Analistleri, büyük madencilerin üretim raporlarının son aylarda üretimi artırmak için arz kesintilerinin üstesinden geldiklerini gösterdiğini, çelik üretiminin ise düştüğünü belirtti.

Dünyanın en büyük dördüncü demir cevheri madencisi olan Avustralyalı Fortescue, bugün ilk çeyrek demir cevheri sevkiyatlarında %4'lük bir artış açıkladı ancak gerçekleşen fiyatlarda bir düşüş kaydetti.

Japonya Demir Çelik Federasyonu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünyanın en büyük beş çelik üreticisinden biri olan Japonya'nın Eylül ayı ham çelik üretimi Ağustos ayına kıyasla %3,6, yıllık bazda ise %5,8 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,57, sıcak haddelenmiş rulo %0,63 düşerken, filmaşin ve paslanmaz çelik %1,0 değer kaybetti.