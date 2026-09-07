Demir cevherinde Çin hareketliliği! Fiyat 100 dolara yaklaştı

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Demir cevheri fiyatlarında eylül ayının ilk haftasında yukarı yönlü hareket öne çıktı. Çin'e teslim 62% tenörlü demir cevherini izleyen gösterge fiyat, 4 Eylül'de 99,57 dolar/ton seviyesine çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat son bir ayda yaklaşık %6 yükselirken, yıl başından bu yana ise gerileme eğilimini koruyor.

Çin'deki demir cevheri vadeli kontratı da 7 Eylül'de 734,5 yuan/ton seviyesine yükseldi. Kontratın günlük artışı %1,03 olarak kaydedildi. Böylece demir cevheri piyasasında hem spot hem de vadeli tarafta toparlanma dikkat çekti.

Gözler Çin'in çelik talebinde

Demir cevheri fiyatlarının yönünde Çin ekonomisinin yanı sıra çelik üreticilerinin hammadde talebi belirleyici olmaya devam ediyor. Çin, küresel demir cevheri piyasasının en önemli alıcısı konumunda bulunurken, ülkedeki çelik sektörünün görünümü fiyatlamanın ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Piyasanın önündeki temel soru ise mevcut fiyat hareketinin gerçek bir talep toparlanmasına mı, yoksa çelik üreticilerinin kısa vadeli stok yenilemesine mi dayandığı. Çin'deki demir cevheri liman stokları, çelik fabrikalarının stokları ve üretim seviyeleri bu açıdan yakından izleniyor. Mysteel'in 7 Eylül tarihli piyasa takviminde de Çin limanlarına demir cevheri girişleri ile çelik fabrikalarının stoklarına ilişkin veriler öne çıkıyor.

Arz güçlü, talep tarafı belirleyici olacak

Demir cevheri piyasasında yükselişin kalıcılığı açısından arz tarafı da önemini koruyor. Avustralya ve Brezilya başta olmak üzere büyük üreticilerin sevkiyatları güçlü seyrederken, piyasanın temel dengesi üzerinde Çin'deki talep belirleyici olmaya devam ediyor.

Fastmarkets'ın 2026 görünümünde de demir cevheri piyasasının zayıf özellikle Çin kaynaklı talep, büyük üreticilerin dirençli arzı ve yüksek navlun ile enerji maliyetlerinin etkisi altında kalmasının beklendiği belirtiliyor.

Bu nedenle fiyatların 100 dolar/ton eşiğinin üzerinde kalıcı olup olmayacağını, önümüzdeki dönemde Çin'in çelik üretimi ve demir cevheri stoklama eğilimi belirleyecek. Talepte belirgin bir güçlenme görülmesi halinde fiyatların mevcut seviyelerini koruması kolaylaşırken, çelik üretimindeki zayıflığın devam etmesi demir cevheri üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.