Demir cevherinde Çin'in çelik ihracatı etkisi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.18 itibarıyla %0,57 düşüşle 787 yuan/tona (109,58 dolar) indi.

Yine de kontrat, bu hafta şu ana kadar %0,57 artış kaydetti.

Singapur Borsası'ndaki Eylül ayı demir cevheri, 101,75 dolar ile %0,49 düşüş gösterdi, ancak bu hafta şu ana kadar %1,9 artış kaydetti.

Büyük madencilik şirketleri, yarıyıl kazançlarının düşüşünü açıklamasının ardından, büyük geliştirme projeleri için nakit tutmak amacıyla son yılların en düşük temettü ödemelerini yapıyor.

BHP, Kanada'daki Jansen potas madenine 7,4 milyar dolara kadar harcama yaparken, Rio Tinto ise mevcut rezervlerin azalmasıyla Batı Avustralya'da yeni demir cevheri madenleri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 13 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor.

Çin'in çelik ihracatı Temmuz ayında aylık bazda %1,7 artışla yükselişini sürdürdü ve yıl başından bu yana toplam ihracat 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu artış, ucuz Çin çeliğinin yerli üreticileri zarara uğrattığından endişelenen ülkelerin daha fazla ticaret engeli getirmesine rağmen gerçekleşti.

Analistler, sağlıklı fabrika marjları ve düşük çelik stoklarının fabrikaları yeniden stok yapmaya motive etmesi nedeniyle, demir cevheri ithalatının Temmuz ayında yıllık bazda %2 artarak yılın aylık ortalama ithalatının oldukça üzerine çıktığını belirtti.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %0,82 ve %1 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları çoğunlukla değer kaybetti. İnşaat demiri %0,8, sıcak haddelenmiş rulo %0,87 ve filmaşin %0,64 değer kaybetti, paslanmaz çelik ise %0,08 değer kazandı.