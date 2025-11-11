Demir cevherinde dalgalı seyir

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, yatırımcıların Çin'den gelecek olası teşvik tedbirleri beklentileri ile azalan talep arasındaki ikilemi değerlendirmesiyle dar bir aralıkta işlem gördü. Yüksek hammadde maliyetleri ve düşük talep nedeniyle bazı çelik üreticilerinin üretimi kısmaya devam etmesi, fiyatların sıkışık seyrinde etkili oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören ocak vadeli demir cevheri kontratı %0,46 artışla ton başına 765 yuan'a yükselirken, Singapur Borsası'nda aralık vadeli demir cevheri ise %0,12 düşüşle ton başına 102,05 dolardan işlem gördü.

Çin'in ham çelik üretimi, yılın ilk dokuz ayında eylül sonu itibarıyla yıllık bazda %2,9 azaldı. Bu düşüşe rağmen, aralık ayında yapılacak Politbüro toplantısından çıkacak teşvik tedbirlerine yönelik umutlar ise piyasada destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Piyasadaki diğer emtialarda ise kok kömürü ve kok fiyatlarında belirgin bir değişiklik gözlenmezken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,13 ve sıcak haddelenmiş rulo %0,52 artış gösterdi. Öte yandan, tel çubuk %0,03 ve paslanmaz çelik %0,4 düşüş yaşadı.